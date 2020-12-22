В Свердловской области введут электронную запись на вакцинацию от COVID-19

В Свердловской области введут электронную запись на вакцинацию от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области планируют ввести электронную запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что запись уже ведётся, но пока только в тестовом режиме.

"В тестовом режиме запись уже идёт. 122 набираете, говорите, где вы живёте и вам называют пункт ближайший к месту жительства", - сказал губернатор.

Он также напомнил, что большая партия доз вакцины поступит на Средний Урал в январе-марте. Сейчас в регионе готовят мощности для приёма вакцины, обучают персонал.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. 1400 доз распределят между Екатеринбургом и другими муниципалитетами региона.

До этого в регион уже поступили 3 100 доз вакцины. Всего до конца текущего года на Средний Урал поступит около 6 тысяч доз. После Нового года в регион доставят ещё десятки тысяч доз.

Читайте также:

Павел Креков объяснил, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19 на Среднем Урале.