Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
22 декабря 2020, 14:22

В Свердловской области введут электронную запись на вакцинацию от COVID-19

телефон

В Свердловской области введут электронную запись на вакцинацию от COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Власти Свердловской области планируют ввести электронную запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что запись уже ведётся, но пока только в тестовом режиме.

"В тестовом режиме запись уже идёт. 122 набираете, говорите, где вы живёте и вам называют пункт ближайший к месту жительства", - сказал губернатор.

Он также напомнил, что большая партия доз вакцины поступит на Средний Урал в январе-марте. Сейчас в регионе готовят мощности для приёма вакцины, обучают персонал.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19. 1400 доз распределят между Екатеринбургом и другими муниципалитетами региона.

До этого в регион уже поступили 3 100 доз вакцины. Всего до конца текущего года на Средний Урал поступит около 6 тысяч доз. После Нового года в регион доставят ещё десятки тысяч доз.

Читайте также:

Павел Креков объяснил, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19 на Среднем Урале.

Сюжет

Пресс-конференция Евгения Куйвашева
26 декабря 2016 года Евгений Куйвашев проведёт пресс-конференцию.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.12.2020, 16:42 / Общество
До Екатеринбурга не доехала партия контрафактной одежды от «GUCCI»
22.12.2020, 16:37 / Общество
В Свердловской области до конца года откроются три Центра амбулаторной онкологической помощи
22.12.2020, 16:35 / Политика
Михаил Мишустин освободил Андрея Бабко от должности торгового представителя РФ на Украине
22.12.2020, 16:24 / Экономика
Евгений Куйвашев рассказал о сдерживании цен на продукты в регионе
22.12.2020, 16:10 / Политика
Алексей Орлов заявил о продолжении кадровых перестановок в мэрии Екатеринбурга