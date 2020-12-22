Госдума приняла закон о возрождении вытрезвителей

Документ разрешает организовывать вытрезвители на принципах государственно-частного партнёрства. Фото: Алексей Кунилов

Государственная дума РФ приняла закон о возобновлении работы вытрезвителей. Сотрудники полиции смогут доставлять лиц в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в специализированные организации.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в ходе пленарного заседания депутаты поддержали в третьем чтении изменения в закон «О полиции», разрешающий полицейским доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в медицинские, но и в специализированные организации.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, в регионах вновь появляются специализированные организации для оказания помощи людям в состоянии опьянения. При этом там, где они открылись, «пьяная» преступность снизилась в среднем на 16%. Положительный опыт регионов предлагается распространить на всю страну.

«Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда‑то уже имевшихся у нее функций – мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», — пояснил Василий Пискарёв.

По данным соавтора инициативы, депутата Госдумы Александра Хинштейна, ежегодно на улицах страны от обморожения погибают около 12 тыс. человек. В части субъектов РФ уже есть медвытрезвители, но процесс их организации находится вне рамок законодательства. Поправки призваны исправить эту ошибку.

Документ разрешает организовывать вытрезвители на принципах государственно-частного партнёрства, что даст регионам возможность взимать плату за пребывание в таких учреждениях. При этом правила работы медвытрезвителей и виды оказываемой помощи определит Правительство РФ.

Добавим, что документ о вытрезвителях был внесён на рассмотрение в Госдуму в мае 2019 года, 22 декабря этого года проект закона был одобрен во втором чтении. Ожидается, что система вытрезвителей заработает с 1 января 2021 года.