В Свердловской области до конца года откроются три Центра амбулаторной онкологической помощи

Всего в регионе планируется создать сеть из 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале до конца 2020 года откроются три новых Центра амбулаторной онкологической помощи. Пациенты смогут получить весь набор необходимых диагностических исследований и лечение в непосредственной близости от места проживания.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в ближайшие дни центры откроются на базе городской больницы Каменска-Уральского, центральной городской больницы № 3 Екатеринбурга и Демидовской горбольницы Нижнего Тагила.

По словам главного врача екатеринбургской больницы №3 Антона Старкова, Центр амбулаторной онкологической помощи позволяет обеспечить раннюю выявляемость заболевания, а ранняя диагностика в свою очередь помогает снизить количество запущенных случаев онкозаболеваний и смертность от них.

Ранее в 2020 году Центр амбулаторной онкологической помощи был открыт при Краснотурьинской городской больнице. Ещё два центра – в Верхней Пышме и Асбесте – начали работу в 2019 году. В центрах организованы приёмы онколога, курсы амбулаторной химиотерапии, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, цитологическая и морфологическая диагностика.

Ожидается, что в 2021 году в регионе откроется ещё пять Центров амбулаторной онкологической помощи. Один ЦАОП появится в Первоуральске, по два - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Всего в регионе планируется создать сеть из 20 центров амбулаторной онкологической помощи. Эта работа ведётся по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в рамках региональной программы федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».