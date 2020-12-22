С начала пандемии на Среднем Урале выявили 50 тысяч семейно-квартирных очага CОVID-19

Заключительная дезинфекция проведена в 46 876 очагах. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области

Свердловские санитарные врачи рассказали о ходе дезинфекции в очагах CОVID-19. За весь период эпидемиологического неблагополучия зарегистрировано 50 082 семейно-квартирных очага заболевания.

По данным пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заключительная дезинфекция проведена в 46 876 очагах, что составляет 93,6% от общего числа. Специалистами филиалов ФБУЗ дезинфицировано 43 875 очагов. Ещё в 3001 очаге дезинфекция проводилась коммерческими организациями, которые имеют соответствующее разрешение. При этом в 3206 очагах жильцы отказались от заключительной дезинфекции.

«Заявки на проведение обработки подаются в «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» лечебно-профилактическими учреждениями. Для граждан эта услуга оказывается бесплатно. О необходимости проведения дезинфекции эпидемиологи уведомляют граждан по телефону, смс, через мессенжджеры», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ежесуточно в регионе работают 23-25 бригад филиалов Центра. Одна бригада проводит обработки в 9 - 11 очагах.

Напомним, что за минувшие сутки в Свердловской области выявили 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 54 939 жителей региона.