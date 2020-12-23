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23 декабря 2020, 07:33

В Свердловской области почти 55 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках идут по городу

Более 300 заболевших - в 26 свердловских муниципалитетах, более 1,7 тысячи - в трёх. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. Общее число инфицированных сегодня перевалит за 55 тысяч.

Переболели COVID-19 или лечатся от него 1,3% от общего населения области. В Екатеринбурге заражены 2,2% (почти 30,5 тысячи горожан).

Накануне стало известно о 400 новых случаях коронавируса. В Ревде общее число заразившихся перевалило за 1,7 тысячи, в Кировграде достигло 300. Отметим, что более 300 заболевших зафиксировано в 26 свердловских муниципалитетах. Свыше 1,7 тысячи в Екатеринбурге (+150 за последние сутки), Нижнем Тагиле (3 410, +17) и Ревде (1 718, +21).

Данные по городам на 23 декабря:

Фото: данные на 23 декабря
Фото: данные на 23 декабря
Фото: данные на 23 декабря

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