В свердловском санатории «Сосновый бор» закрылся обсерватор для больных COVID-19

В Нижнем Тагиле закрыли обсерватор в санатории «Сосновый бор». Фото: Александр Зайцев.

Власти Нижнего Тагила приняли решение закрыть обсерватор для пациентов с коронавирусом. Он работал на базе санатория-профилактория «Сосновый бор».

Как говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии, закрытие обсерватора "связано со снижением потребности в количестве мест временного пребывания пациентов с лёгкой и бессимптомной формой течения заболевания новой коронавирусной инфекцией". До 22 декабря в санатории должны были свернуть 50 коек для пациентов с COVID-19.

Кроме того, с понедельника рекомендовано остановить приём пациентов, а также выписать или перенаправить в другие медучреждения находящихся в «Сосновом бору» пациентов. Получить оперативный комментарий от учреждения не удалось.

Напомним, данный санаторий был переоборудован под обсерватор в апреле, но позднее он вернулся к привычной для себя деятельности. В октябре «Сосновый бор» вновь начал принимать пациентов с коронавирусом.