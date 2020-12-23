Более 55 тысяч свердловчан заразились коронавирусом с начала пандемии

За минувшие стуки в регионе подтвердили 402 случая заболевания. Фото: Павел Ворожцов

С начала пандемии COVID-19 заразились более 55 тысяч свердловчан. За минувшие сутки в регионе подтвердили 402 случая заболевания.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге со вчерашнего дня число заболевших выросло на 165 человек.

Также случаи заражения выявлены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Общее число заболевших свердловчан - 55 341. Из них 47 658 человек уже выздоровели, в том числе 405 пациентов выписались из больниц региона за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч уральцев. Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 230 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19. С начала пандемии жертвами вируса стали 1 376 человек.

Добавим, что накануне стало известно о 400 случаях заболевания и 17 летальных исходах. Днём ранее сообщалось о 396 заболевших. До этого три дня подряд в Свердловской области выявляли более 400 заразившихся.