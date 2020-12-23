Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
23 декабря 2020, 13:16

Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19

Общее число скончавшихся свердловчан достигло 1 376.

Общее число скончавшихся свердловчан достигло 1 376. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 16 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся достигло 1 376.

Информацию о летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 376», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Накануне сообщалось о 17 жертвах заболевания С начала недели умерли 48 свердловчан.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 402 случая заболевания. Общее число инфицированных в регионе превысило 55 тысяч.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.12.2020, 15:51 / Общество
В Екатеринбург доставили Вифлеемский огонь
23.12.2020, 15:45 / Культура
Смешались в прокате «Кони», «Огонь» и «Богатырь». Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники?
23.12.2020, 15:33 / Культура
Ural Music Night в следующем году пройдёт 25 июня
23.12.2020, 15:10 / Политика
Евгений Куйвашев разделил должности министра финансов и замгубернатора Свердловской области
23.12.2020, 15:06 / Общество
В Свердловской области 2021 год объявлен Годом медицинского работника