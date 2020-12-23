Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 16 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Общее число скончавшихся достигло 1 376.
Информацию о летальных исходах подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с COVID-19.
«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 376», - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Накануне сообщалось о 17 жертвах заболевания С начала недели умерли 48 свердловчан.
Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 402 случая заболевания. Общее число инфицированных в регионе превысило 55 тысяч.
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