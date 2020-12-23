В Свердловскую область доставили ещё 3550 доз вакцины «Спутник V»

Свердловская область получила новую партию вакцины от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловскую область поступила новая крупная партия вакцины «Спутник V». В этот раз в регион доставлено 3 550 доз.

Основная часть вакцины останется в Екатеринбурге. Остальное будет распределено по другим свердловским городам, в том числе отправится в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Первоуральск и Верхнюю Пышму.

Прививку вакциной из новой партии поставят в том числе уральцам, которые подали соответствующие заявки в рамках тестовой записи через службу 122.

На сегодняшний день в Свердловскую область уже прибыло свыше 8 000 доз. Как уточнили «Облгазете» в оперштабе, решение о возможном поступлении новых партий для тестовой вакцинации при необходимости будет принято Минздравом РФ.

"Всего в область поступило уже 4 500 доз вакцины от коронавируса. Но сейчас ко мне поступила информация, что к нам поступили ещё дозы вакцины. Точное число не скажу, но порядка 3 000 вакцин", – заявил полчаса назад региональный министр здравоохранения Андрей Карлов на заседании Общественной палаты Свердловской области.

Напомним, предыдущая партия вакцины – 1 400 доз – прибыла на Средний Урал 18 декабря. До этого в регион уже поступили 3 100 доз вакцины.

Добавим, ранее глава региона Евгений Куйвашев заявил, что в области планируют ввести электронную запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Он рассказал, что запись уже ведётся, но пока только в тестовом режиме.

«В тестовом режиме запись уже идёт. 122 набираете, говорите, где вы живёте, и вам называют пункт, ближайший к месту жительства», – сказал губернатор.