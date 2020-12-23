На Урале и.о главврача районной больницы оштрафован за предоставление неполных данных по больным COVID-19

И.о. главврача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» предоставила неполные данные по больным COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области и. о. главного врача районной больницы оштрафован за предоставление неполных данных по больным COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, нарушение выявили в июле этого года специалисты Роспотребнадзора. Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» допустила предоставление экстренных извещений об инфекционном заболевании COVID-19 с нарушением Санитарных правил.

В частности, в предоставленных данных отсутствовали сведения о месте работы заболевшего, адресе его регистрации, контактном телефоне, профессии, а также дате последнего дня работы заболевшего. Также отсутствовали данные о контактных лицах и диагноз заболевшего при первичном обращении в лечебное учреждение. По факту нарушения был составлен протокол об административном правонарушении.

Приказами Министерства здравоохранения Свердловской области с июля и августа 2020 года обязанности главного врача ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» исполняла Алина Дельмухаметова.

В октябре 2020 года постановлением судьи Красноуфимского районного суда исполняющей обязанности главврача был назначен штраф в 50 тыс. рублей.

Ответчик не согласилась с решением суда и подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд с просьбой прекратить производство по делу. По мнению и.о главврача, нарушения допустило лицо, ответственное за передачу извещений в Роспотребнадзор.

По результатам рассмотрения дела, суд принял во внимание, что Алина Дельмухаметова исполняла обязанности главного врача непродолжительное время, и снизил сумму штрафа до 25 тысяч рублей. В остальной части постановление оставлено без изменения.