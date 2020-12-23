Кабмин РФ утвердил правила выдачи грантов на разработку лекарств. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил предоставления грантов на разработку медицинских изделий и лекарств. Максимальная сумма гранта составит 260 млн рублей.

Как сообщается на сайте кабмина, гранты будут предоставляться бюджетным медучреждениям после конкурсного отбора, который будет проводить Минпромторг. При этом получатели гранта смогут привлекать инвесторов, заинтересованных в дальнейшем продвижении разработанных лекарств и медицинских изделий.

Данная мера поддержки должна помочь вывести новую медицинскую продукцию на внутренний и внешние рынки. На полученные средства организации могут приобрести лабораторное оборудование, покрыть расходы на зарплату сотрудников и приглашённых специалистов.

На гранты медучреждениям в федеральном бюджете предусмотрено 2,6 млрд рублей.

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