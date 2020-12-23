Президент России поручил удвоить сумму допвыплат медикам за работу в новогодние праздники. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин поручил в два раза увеличить сумму доплат медикам, которые продолжат работу по борьбе с коронавирусом в новогодние праздники. Поручение прозвучало во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер напомнил, что за работу в праздничные дни полагается удвоенная оплата труда, в том числе медработникам. При этом он подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает аналогичного увеличения допвыплат для медиков, которые лечат или помогают в лечении пациентов с COVID-19.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - передаёт слова Президента ТАСС.

По мнению Владимира Путина, данное решение обосновано с точки зрения справедливости, так как от коронавируса привились ещё не все медработники, а значит риск их заражения сохраняется. Глава государства поручил Правительство утвердить соответствующий документ как можно скорее.

Добавим, что в рамках этого же совещания Владимир Путин поддержал идею главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать 31 декабря всероссийским выходным днём и рекомендовал губернаторам регионов принять соответствующее решение.

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