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24 декабря 2020, 08:55

Почти 62% заболевших COVID-19 приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил

коронавирус

Почти 62% заболевших приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии почти 62% диагнозов COVID-19 поставлено жителям двух городов.

Речь идёт о Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. С начала пандемии в этих городах было выявлено 30 652 и 3 429 случаев коронавируса соответственно. По данным на 23 декабря, за сутки в столице Урала зарегистрировано 165 инфицированных, а в Нижнем Тагиле – 19.

Также больше тысячи случаев заражений выявлено в Ревде – 1 727 (+9 за сутки), Первоуральске – 1 601 (+38), Верхней Пышме – 1 334 (+9), Каменске-Уральском и Каменском районе – 1 371 (+7) и Берёзовском – 1 247 (0).

Меньше всего заболевших, два человека, зарегистрировано в Таборинском районе. В Гарях четыре пациентов с COVID-19, пгт Малышева и Пелыме по шесть, информирует региональное Управление Роспотребнадзора.

Добавим, в минувшую среду в регионе подтвердили ещё 402 случая коронавируса. Общее число заболевших свердловчан достигло 55 341. Из них 47 658 человек уже выздоровели. Жертвами вируса с начала пандемии стали 1 376 человек.

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