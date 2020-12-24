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24 декабря 2020, 10:57

Увеличилось число больных COVID-19 свердловчан в четырёх социальных группах

коронавирус

Увеличилось число больных COVID-19 свердловчан в четырёх социальных группах. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский оперштаб обновил данные по социальной структуре заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю выросла доля инфицированных COVID-19 пенсионеров, неработающих граждан, организованных и неорганизованных детей до 6 лет.

Согласно данным свердловского оперштаба по борьбе с вирусом, анализ показал рост случаев заболевания среди неработающих свердловчан. По сравнению с прошлой неделей, в этой социальной группе стало больше заболевших на 3,3%.

Кроме того, стали чаще заражаться пенсионеры (+0,8% за неделю), а также организованные и неорганизованные дети от 6 лет. Доля последних двух групп от общего числа инфицированных в регионе составила 3,5% и 2,6% соответственно (по +0,1%).

Снижение – в районе 2% – зафиксировано среди "работающих граждан" и "школьников".

Фото: оперштаб

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