Увеличилось число больных COVID-19 свердловчан в четырёх социальных группах

Свердловский оперштаб обновил данные по социальной структуре заболевших коронавирусом. За прошедшую неделю выросла доля инфицированных COVID-19 пенсионеров, неработающих граждан, организованных и неорганизованных детей до 6 лет.
Согласно данным свердловского оперштаба по борьбе с вирусом, анализ показал рост случаев заболевания среди неработающих свердловчан. По сравнению с прошлой неделей, в этой социальной группе стало больше заболевших на 3,3%.
Кроме того, стали чаще заражаться пенсионеры (+0,8% за неделю), а также организованные и неорганизованные дети от 6 лет. Доля последних двух групп от общего числа инфицированных в регионе составила 3,5% и 2,6% соответственно (по +0,1%).
Снижение – в районе 2% – зафиксировано среди "работающих граждан" и "школьников".
Читайте также:
Почти 62% заболевших COVID-19 приходятся на Екатеринбург и Нижний Тагил.
В Свердловскую область доставили ещё 3 550 доз вакцины "Спутник V".
В "ковидной" больнице №40 Екатеринбурга открыли КТ-центр.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале