Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
24 декабря 2020, 13:24

В России побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

Бабушки идут по улице в масках

В Свердловской области тоже установлен новый суточный рекорд по заболеваемости. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 29 935 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 963 688. Выздоровели 2,3 миллиона россиян, в том числе 26 890 - выписаны из больниц за последние 24 часа.

Стало известно о гибели ещё 635 россиян с COVID-19, в том числе 1 393 - в Свердловской области. Общее число жертв инфекции достигло в стране 53 096.

Добавим, что в Свердловской области тоже установлен новый суточный рекорд по заболеваемости - 418 новых пациентов. Средний Урал находится на шестой строчке среди регионов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 87,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 480 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 403 человека.

Фото: данные на 24 декабря
Фото: данные на 24 декабря

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2020, 13:24 / Общество
В России побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом
24.12.2020, 13:16 / Общество
На Среднем Урале скончались почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19
24.12.2020, 13:12 / Общество
В Свердловской области за сутки впервые выявили 418 случаев коронавируса
24.12.2020, 13:06 / Общество
Свердловский минздрав утвердил график закрытия роддомов на дезинфекцию
24.12.2020, 12:55 / Общество
Опубликовано распоряжение губернатора Свердловской области о выходном 31 декабря