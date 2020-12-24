В России побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

В Свердловской области тоже установлен новый суточный рекорд по заболеваемости. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 29 935 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 2 963 688. Выздоровели 2,3 миллиона россиян, в том числе 26 890 - выписаны из больниц за последние 24 часа.

Стало известно о гибели ещё 635 россиян с COVID-19, в том числе 1 393 - в Свердловской области. Общее число жертв инфекции достигло в стране 53 096.

Добавим, что в Свердловской области тоже установлен новый суточный рекорд по заболеваемости - 418 новых пациентов. Средний Урал находится на шестой строчке среди регионов.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 87,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 480 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 645 403 человека.

Фото: данные на 24 декабря

Фото: данные на 24 декабря