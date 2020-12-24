Свердловский минздрав утвердил график закрытия роддомов на дезинфекцию

Минздрав утвердил график закрытия свердловских роддомов в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва.

Минздрав Свердловской области опубликовал план-график закрытия роддомов в 2021 году. Такие меры связаны с плановой дезинфекцией и носят временный характер.

Как говорится в приказе №2418-П, в числе первых в новом году планируется закрыть ГАУЗ СО "Полевская ЦГБ" (с 15 по 28 февраля) и ГАУЗ СО "Сухоложская РБ" (с 22 февраля по 7 марта). Последние в списке ГАУЗ СО "Невьянская ЦРБ" (с 1 по 14 ноября) и ФБУЗ "МСЧ №32" ФМБА России, Заречный (с 1 по 10 ноября). Документом также утверждается план маршрутизации беременных, рожениц и родильниц.

Полный план-график публикуем ниже:

Фото: документ

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