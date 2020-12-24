Утверждён базовый вариант программы «Общественное здоровье уральцев». Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня на заседании правительства Свердловской области, которое провёл губернатор, утвердили базовый вариант программы «Общественное здоровье уральцев». В ближайшее время его вынесут на обсуждение свердловчан.

Вариант областной программы был разработан по поручению главы региона Евгения Куйвашева для отражения угроз, подобных пандемии коронавируса, и всеобъемлющей защиты здоровья уральцев, напоминает департамент информполитики Свердловской области.

«Программа новая не только для области, но и в стране она первая. Сегодня мы принимаем базовый вариант, но программа будет наполняться новыми актуальными параметрами, в том числе предложенными уральцами», – отметил губернатор. Он поручил членам правительства оперативно включиться в работу и обеспечить выполнение мероприятий программы начиная с 2021 года.

В ходе заседания Евгений Куйвашев также отметил важность развития ряда приоритетных отраслей, о которых шла речь на заседании Госсовета и Совета по стратегическому планированию и нацпроектам, которое провёл Президент России. По мнению главы региона, приоритетом на 2021 год остаётся выполнение всех социальных обязательств перед уральцами.

Ранее сообщалось, что программу «Общественное здоровье уральцев» планируется утвердить до конца года. На развитие здравоохранения в Свердловской области потратят 72,4 млрд рублей (до 2025 года).

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