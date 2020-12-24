Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области?

Несмотря на открытую запись на вакцинацию от коронавируса, массовая вакцинация начнётся лишь в начале следующего года. Фото: Галина Соловьева

В среду в Свердловскую область доставили ещё 3 550 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение региональному оперштабу по борьбе с коронавирусом начать тестовый этап записи на вакцинацию от COVID-19. Новости вызвали большой интерес у желающих поставить прививку от коронавируса.

– Узнала, что в нашей области открыли запись на вакцинацию от коронавируса. То есть прививку теперь может поставить любой желающий? – спрашивает екатеринбурженка Ольга Власова. – Как можно записаться на прививку и какие есть требования для этого?

«Для этого надо позвонить на горячую линию по ковиду на номер 122, назвать свой адрес и вам подскажут, где находится пункт вакцинации», – написал на своей странице в Инстаграме о вакцинации от COVID-19 Евгений Куйвашев.

Журналист «Облгазеты» позвонил по номеру 122, который заработал в регионе как единая круглосуточная телефонная линия по коронавирусу с начала декабря (о работе линии «Облгазета» подробно писала в №228 от 05.12.2020). Но оказалось, что быстро поставить прививку от коронавируса любому человеку пока не получится.

– Оставить заявку на вакцинацию от коронавируса сейчас может любой желающий, но приоритет пока отдаётся медицинским работникам, воспитателям, учителям, сотрудникам правоохранительных органов, – сказали журналисту «ОГ» на горячей линии. – Мы передаём заявки в поликлиники по месту жительства людей, но там сначала приглашают на вакцинацию тех, кому прививка положена в первую очередь. Такой порядок будет действовать как минимум до конца этого года.

К слову, прививку от коронавируса пока ставят только людям 18–60 лет. Но клинические испытания вакцины от COVID-19 среди людей старше 60 лет подходят к концу. Так что скоро могут приступить и к вакцинации населения старше 60 лет – об этом в конце прошлой недели в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вопрос журналиста «ОГ», можно ли сделать прививку за деньги, поверг консультанта горячей линии 122 в замешательство, но вскоре он ответил, что пока об этом ничего неизвестно.

– Вся процедура, как правило, занимает один день: у человека берут кровь на наличие антител к коронавирусу, результаты анализа становятся известны через несколько часов, – рассказал «Облгазете» главный врач Асбестовской городской больницы Игорь Брагин. – После этого измеряются температура, насыщаемость крови кислородом, давление, выясняется самочувствие. Если показатели в норме, ставится первая прививка. А через 21 день – вторая. Правда, если кровь сдали вечером, то анализы будут готовы утром. Принимать алкоголь накануне и в день вакцинации, разумеется, не стоит.

Анализ на антитела для работников из группы риска, по словам Игоря Брагина, оплачивается за счёт работодателя. Однако за чей счёт будет выполняться этот анализ, когда начнётся массовая вакцинация от коронавируса, точно неизвестно: на горячей линии 122 журналисту «ОГ» сказали, что, вероятно, это будет проходить в рамках программы ОМС, но пока подробной информации нет.

Тем, у кого обнаруживают антитела к коронавирусу, прививку не ставят. Но по мнению ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики Александра Соловьёва, переживать в этом случае не стоит.

– Количество антител не является критерием для оценки иммунитета, – говорит Александр Соловьёв. – Дело в том, что помимо антител, существуют В-клетки, которые запоминают вирус и при новой с ним встрече дают отпор. Как показывают исследования, клеточный иммунитет сохраняется от шести месяцев и больше.

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Опубликовано в №242 от 25.12.2020