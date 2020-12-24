«Несвоевременная реформа»: свердловский минздрав проводит переподчинение больниц Екатеринбурга области в самый разгар пандемии

В числе реформируемых сегодня и Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» в Екатеринбурге, которая и так работает на пределе своих возможностей. Фото: Павел Ворожцов

С 1 января 2021 года все 25 медицинских учреждений Екатеринбурга должны перейти в собственность Свердловской области. Муниципальная система здравоохранения Екатеринбурга, действующая с 2011 года, упраздняется вместе с управлением здравоохранения администрации города. В министерстве здравоохранения Свердловской области уверяют, что реформа никак не скажется на пациентах и медицинских работниках этих медучреждений. Но стоило ли затевать её именно сейчас, в разгар пандемии коронавируса?

Муниципальный миллиард

Механизм передачи екатеринбургских медорганизаций области запустили в августе этого года, приняв соответствующий закон. При обсуждении законопроекта в Законодательном собрании Свердловской области отмечалось, что цели принятия закона – улучшение финансирования больниц Екатеринбурга и возможность более активно привлекать для этого федеральные деньги. Особенно необходимость таких изменений стала очевидна в период борьбы с коронавирусом, когда потребовалось дополнительное финансирование больниц, а законодательство страны не предусматривает передачу средств из федерального бюджета напрямую муниципальным больницам. Также одним из минусов существующей системы здравоохранения Екатеринбурга власти называли её двухуровневую иерархию, когда функции минздрава зачастую приходилось дублировать городскому управлению. Правда, у этой системы есть и защитники.

– Я всегда был сторонником того, чтобы здравоохранение было муниципальным, – говорит депутат Екатеринбургской городской думы Константин Киселёв. - Люди живут на земле, в муниципалитете, и муниципальная власть с ними гораздо плотнее контактирует, чем областное ведомство. И это не абстрактные слова: муниципалитет Екатеринбурга ежегодно выделял порядка миллиарда рублей дополнительных средств на здравоохранение, помимо тех, что шли по основному финансированию через Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

По словам Константина Киселёва, эти деньги шли на развитие медучреждений города, и пока у него как члена комиссии гордумы по социальной защите и здравоохранению нет ответа на вопрос, каким образом будут компенсироваться эти средства.

Кадры – на улицу?

Другой больной вопрос – сохранение кадров. В частности, нет ясности по вопросу трудоустройства специалистов ликвидируемого управления здравоохранения Екатеринбурга.

– Там работают люди, которые болеют за медицину, знают, как она работает в городе. Это уникальный состав, и важно, чтобы никто не был выкинут на улицу, – считает Константин Киселёв.

В региональном минздраве подробности трудоустройства сотрудников горздрава Екатеринбурга не раскрывают, но и об их увольнении не говорят.

– Управление здравоохранения города прекратит существование, и его сотрудники войдут в состав минздрава, – сказал журналисту «Облгазеты» пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков. - Задача стоит – трудоустроить всех. Это будет новый отдел в составе министерства, структура которого в связи с этим будет меняться в январе.

Но переподчинение екатеринбургского здравоохранения коснётся не только чиновников, но и медицинских работников. Из-за смены учредителя им, по сути, предстоит уволиться и заново устроиться в свою же больницу. Как это будет происходить на деле – неясно, хотя до этого момента остаются, можно сказать, считанные дни. Не станет ли такой переход поводом для увольнения неугодных работников?

– Для сотрудников всё пройдёт незаметно, – говорит пресс-секретарь Центральной городской больницы №2 имени А.А. Миславского Илона Стародубцева. – В нашей больнице администрация получила их согласие работать в новой организации с другим учредителем, больше им ничего писать не придётся.

В других екатеринбургских медучреждениях говорить с журналистом «Облгазеты» на эту тему отказались. В некоторых на условиях анонимности рядовые медработники признавались, что руководство больницы пока не выходило на них с этим вопросом и в каком качестве они будут работать после Нового года – неизвестно. Запрос «ОГ» в министерство здравоохранения области по этому поводу так и остался без ответа. Складывается впечатление, что сейчас всем не до этого и весь перевод проводится в спешке. Тогда зачем всё это затевали, неужели нельзя было подождать?

– Перевод екатеринбургских больниц в областное подчинение решили провести очень несвоевременно, – считает председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Сергей Угринов. – В любом случае до весны или даже всю весну из-за коронавируса мы будем работать с повышенной нагрузкой, и переводить больницы в иное подчинение сейчас не лучшее время. Сейчас и так большая нагрузка на персонал, руководство, а тут ещё приходится готовить новые документы, проводить инвентаризацию, то есть отрываться на ненужную в нынешней ситуации бумажную работу.

КОММЕНТАРИЙ Андрей КАРЛОВ, министр здравоохранения Свердловской области: – Я планирую продлить контракты со всеми руководителями екатеринбургских больниц на три года, потому что главный врач — это штучный товар. Но если увижу, что человек будет работать вне установленных правил, то, безусловно, стану принимать меры. Мы делаем всё возможное, чтобы медицинская помощь была доступной для всех жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Вся медицина в части тяжёлых и специализированных технологий в основном сосредоточена в Екатеринбурге. И сейчас все бывшие городские больницы уральской столицы просто будут давать возможность людям из области получать специализированную высокотехнологичную помощь.

ВАЖНО Список медицинских организаций Екатеринбурга, которые переходят в собственность Свердловской области: Детская ГБ №8

Детская ГБ №15

Детская ГБ №9

Детская ГБ №11

Детская ГБ №13

ГКБ №14

ГБ №36 «Травматологическая»

Городской центр медицинской профилактики

Клинико-диагностический центр

ЦГБ №20

ЦГБ №23

ЦГБ №24

Стоматологическая поликлиника №1

Стоматологическая поликлиника №12

ГКБ №40

ЦГБ №3

Екатеринбургский клинический перинатальный центр

ЦГБ №2 им. А.А. Миславского

ЦГБ №7

ЦГКБ №1 Октябрьского района

ЦГКБ №

Станция скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса

Ведомственный архив Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга

Детский санаторий «Изоплит»

Объединение «Стоматология»

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Опубликовано в №242 от 25.12.2020