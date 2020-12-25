В Серове - 800 заболевших, в Невьянске - 400: данные по COVID-19 в Свердловской области

От 400 д 800 заразившихся выявлено в 9 муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Серове число инфицированных перевалило за 800, в Невьянске - за 400.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 55 759 свердловчан. Выписаны 48 тысяч пациентов, в том числе 420 - за последние сутки. На лечении остаются более 6 тысяч человек с COVID-19, в том числе 615 - в тяжёлом состоянии.

От 400 д 800 заразившихся выявлено в 9 муниципалитетах: в Невьянске, Алапаевске и Алапаевском районе, Асбесте, Ирбите и Ирбитском районе, Краснотурьинске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижнесергинском районе, Реже и Сухом Логе. От 800 до 1000 заболевших только в одном городе - в Серове.

Более 1000 пациентов с коронавирусом в Берёзовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Каменском районе, Первоуральске, Ревде. В Екатеринбурге - 30,8 тысячи заразившихся, в Нижнем Тагиле - 3,4 тысячи.