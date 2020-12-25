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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 декабря 2020, 13:26

В Свердловской области за сутки выявили 403 случая коронавируса

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявили 403 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 403 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 56 162 свердловчанина.

Из них 48  484 уже выздоровели, в том числе 406 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более шести тысяч граждан. Состояние 586 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 505 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 409.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+155), Асбеста, Алапаевска, Берёзовского, Бисерти, Ирбита, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Полевского, Первоуральска, Ревды, Режа,  и других муниципалитетов.

Добавим, накануне был побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе. Было поставлено 418 диагнозов COVID-19.

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Областная газета Свердловской области

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