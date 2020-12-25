Губернатор внёс изменения в структуру минздрава Свердловской области

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в структуру минздрава. Увеличено число заместителей и советников министра.

Число замов увеличится с 5 до 6, советников станет два. Кроме того, в свердловском министерстве появится первый заместиель. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Добавим, что с этой же даты все 25 медицинских учреждений Екатеринбурга должны перейти в собственность Свердловской области. В столице Урала ликвидируют горздрав и Управление здравоохранения. Начальник Управления Денис Демидов ранее сообщал, что сотрудников могут перевести в региональный минздрав - в отдел территориального развития. Шестой замминистра как раз должен отвечать за эту работу, поэтому есть предположение, что этот пост займёт экс-начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга.

Официальной информации, кто займёт новые должности в свердловском минздраве, пока нет.

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Указ губернатора опубликован на региональном интернет-портале.

Фото: документ

Фото: документ

Вот так выглядела структура минздрава Свердловской области с 2018 года.