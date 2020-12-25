Дистант для свердловских школьников продлили до 31 декабря

В Свердловской области дистант для школьников продлили до 31 декабря. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта для школьников. Также он расширил список лиц, на которых не распространяются ограничения по коронавирусу.

Согласно указу №739-УГ, для учеников 6-8-х и 10-х классов дистант продлевается до 31 декабря. На этот же срок продлевается рекомендация по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения для частных образовательных организаций и учреждений допобразования. Напомним, что министерство образования Свердловской области направило муниципалитетам региона рекомендации по началу школьных каникул, согласно которым обучение планируется закончить 28 или 29 декабря.

Кроме того, указом расширяется список людей, на которых не действует режим самоизоляции. Летом было введено исключение для руководителей и сотрудников государственных органов Среднего Урала, органов местного самоуправления и организаций, работающих на территории региона, чьё нахождение на рабочем месте является "критически важным для обеспечения их функционирования". В новом указе сказано, что ограничения не будут распространяться на "лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда)".

Документ вступает в силу 26 декабря. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, вчера Евгений Куйвашев принял решение сделать 31 декабря (четверг) 2020 года выходным днём.

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