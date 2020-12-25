Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
25 декабря 2020, 14:49

Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому

лекарства

Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области лекарственные наборы получили почти 30 тысяч пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. В запасе есть препараты ещё для 18 тысяч человек.

Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы раздали людям на сегодняшний день почти 30 тысяч наборов лекарств. В запасе сейчас у нас где-то 18 тысяч", – сказал Павел Креков. Он также отметил, что в оперштаб поступали единичные сигналы от граждан, которые находятся на больничном и ещё не получили лекарства. Однако, по оценке замгубернатора, в целом система доставки медикаментов на дом заработала.

В ходе брифинга Павел Креков также сообщил, что в свердловских больницах свободно более 2 тысяч инфекционных коек. Мощности наращиваются перед новогодними праздниками. При этом это делается не за счёт развёртывании новых, а благодаря разнице между количеством выписавшихся и попавших в больницы.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале начали выдавать лекарства больным коронавирусом до получения результата теста на COVID-19.

Читайте также:

На бесплатные лекарства свердловчанам с COVID-19 выделят ещё почти 90 млн рублей.

Свердловский минздрав опубликовал список лекарств для лечения COVID-19 на дому.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.12.2020, 15:12 / Общество
Утверждена программа развития Нижнесергинского муниципального района до 2025 года
25.12.2020, 15:11 / Общество
Журналисты «Областной газеты» стали призёрами конкурса, организованного администрацией Екатеринбурга
25.12.2020, 14:58 / Общество
Министр обороны РФ объявил 30 и 31 декабря выходными для военнослужащих
25.12.2020, 14:49 / Общество
Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому
25.12.2020, 14:07 / Общество
В Екатеринбурге выбран лучший дизайн-проект "умной остановки"