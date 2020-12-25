Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому

Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области лекарственные наборы получили почти 30 тысяч пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. В запасе есть препараты ещё для 18 тысяч человек.

Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

"Мы раздали людям на сегодняшний день почти 30 тысяч наборов лекарств. В запасе сейчас у нас где-то 18 тысяч", – сказал Павел Креков. Он также отметил, что в оперштаб поступали единичные сигналы от граждан, которые находятся на больничном и ещё не получили лекарства. Однако, по оценке замгубернатора, в целом система доставки медикаментов на дом заработала.

В ходе брифинга Павел Креков также сообщил, что в свердловских больницах свободно более 2 тысяч инфекционных коек. Мощности наращиваются перед новогодними праздниками. При этом это делается не за счёт развёртывании новых, а благодаря разнице между количеством выписавшихся и попавших в больницы.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале начали выдавать лекарства больным коронавирусом до получения результата теста на COVID-19.

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