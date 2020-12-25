За несколько часов на вакцинацию по номеру 122 записались более 1000 свердловчан

За несколько часов на вакцинацию по номеру 122 записались более 1000 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области после старта электронной записи на вакцинацию от коронавируса, на номер 122 начали поступать звонки. За несколько часов более 1000 человек изъявили желание привиться от COVID-19.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он напомнил, что старт записи в тестовом режиме был дан главой региона Евгением Куйвашевым во время его пресс-конференции, 22 декабря.

"К вечеру этого дня [22 декабря – прим. "ОГ"], через телефон 122 записались более 1000 человек", – сказал Павел Креков, добавив, что запись также идёт в нескольких поликлиниках, в том числе в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге. Она носит тестовый характер.

По данным на 1 января 2020 года в регионе проживает 4 310 681 человек. Таким образом, 1000 человек – 0,02% от всего числа граждан, проживающих на Среднем Урале.

По данным замгубернатора, сейчас в регионе действует 19 пунктов вакцинации, в январе их будет не меньше 30. В последствии каждое медучреждение будет обеспечено холодильной установкой, которая позволит вести вакцинацию во всех больницах.

В ходе брифинга Павел Креков также сообщил, что в регион уже поступило более 9000 доз вакцины. Он подчеркнул, что уже в январе поставки будут не тысячные, а десятитысячные. 20% пойдёт на записавшихся граждан.

"А в феврале разовые доставки могут достичь 100 тысяч и более 100 тысяч", – заключил заместитель губернатора.

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