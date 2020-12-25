Павел Креков рассказал о зарплатах и решении квартирного вопроса для свердловских медработников в 2021 году

Павел Креков рассказал о зарплатах и решении квартирного вопроса для свердловских медработников в 2021 году. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области 2021 год объявлен Годом медицинского работника. О том, как планируется улучшить жизнь сотрудников больниц, сегодня на брифинге рассказал замглавы региона Павел Креков.

"Год медицинского работника, объявленный губернатором, ни в коем случае не декларация", ‒ подчеркнул он.

Павел Креков сообщил о завтрашнем совещании, которое возглавит сам. Обсуждение будет связано с разработкой конкретного плана мероприятий по реализации Года медработника.

Замгубернатора также обозначил главные направления:

первое ‒ улучшение материального положения медицинских работников. Речь идёт, как минимум, о сохранении достигнутого в период коронавируса уровня оплаты труда;

второе ‒ полное решение квартирного вопроса. Сегодня большинство муниципалитетов его смогли решить. Но ещё остались муниципалитеты, где врачи стоят в очередях. "За следующий год мы должны решить этот вопрос кардинально", ‒ заявил Павел Креков;

третье ‒ материальное обеспечение больниц. Здесь в помощь существующие программы. Речь идёт и о больших проектах, к примеру о восстановлении больницы скорой помощи в Зелёной роще. "Это будет современная многофункциональная больница и решающие шаги в этом направлении будут сделаны в следующем году", ‒ отметил замгубернатора.

Также на следующий год запланированы акции, связанные с подъёмом престижа медработников. План мероприятий будет презентован позже. После его опубликования правительство будет готово принять предложения от свердловчан.

Добавим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в сегодняшнем номере "Областной газеты" программную статью "Проверка прочности", посвящённую комплексной программе "Общественное здоровье уральцев". Её прокомментировали главы муниципалитетов, представители медицинского сообщества и эксперты.

Позже был опубликован полный документ проекта о здоровье уральцев. Стартовало общественное обсуждение.

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