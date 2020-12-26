Число заболевших превысило 56 тысяч: карта распространения COVID-19 по Свердловской области

Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 30 967. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил карту распространения новой коронавирусной инфекции по Свердловской области. Общее число заболевших в регионе превысило 56 тысяч человек.

По на данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, всего с начала пандемии на Среднем Урале выявлено 56 162 случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Екатеринбурге - 30 967. Далее следует Нижний Тагил - 3481. В Ревде заболели 1735 человек, в Первоуральске - 1643. В Каменске-Уральском выявлен 1391 случай заболевания, в Верхнеё Пышме - 1339, а в Берёзовском - 1249.

Внизу таблицы располагаются Таборинский район, где инфекцию подхватили два человека, Пелым и Гари - по четыре заболевших, а также пгт Малышева (6 инфицированных).

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 403 заболевших коронавирусом. Более 400 случаев заражения регистрируется в регионе несколько дней подряд. В минувший четверг на Среднем Урале был побит рекорд суточной заболеваемости - COVID-19 заразились 418 свердловчан.