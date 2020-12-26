Опубликован документ об утверждении программы «Общественное здоровье уральцев»

Опубликовано постановление об утверждении комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021-2024 годы. Фото: Галина Соловьёва

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликовано постановление об утверждении комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021-2024 годы. Она разработана по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

«Утвердить комплексную программу «Общественное здоровье уральцев» на 2021-2024 годы», - говорится в тексте документа.

Заказчиком-координатором программы определено Министерство здравоохранения Свердловской области. Ряду министерств региона поручено ежегодно до 1 февраля отчитываться о ходе реализации программы перед заказчиком-координатором.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

Напомним, ранее власти Свердловской области опубликовали проект комплексной программы «Общественное здоровье уральцев» на 2021-2024 годы, разработанной по поручению главы региона Евгения Куйвашева. Одновременно с этим стартовало общественное обсуждение документа.

Во вчерашнем номере «Областной газеты» губернатор Свердловской области опубликовал программную статью «Проверка прочности», которая посвящена комплексной программе. Её базовый проект был утверждён на заседании правительства Свердловской области, которое губернатор провёл 24 декабря.

Положения программы «Общественное здоровье уральцев» прокомментировали главы муниципалитетов, представители медицинского сообщества и эксперты.