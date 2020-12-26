В Свердловской области пятый день подряд подтверждено более 400 случаев COVID-19

Общее число заболевших свердловчан - 56 568. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших регистрируется в регионе пятый день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки заболели 203 человека.

Также случаи заражения выявлены среди жителей Асбеста, Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Верх-Невинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского и Талицкого городских округов и посёлка Уральский.

Общее число заболевших свердловчан - 56 568. Из них 48 892 человек уже выздоровели, в том числе 408 пациентов выписались из больниц региона за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч уральцев. Состояние 602 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 238 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

О случаях смерти 26 декабря не сообщается.

Добавим, что накануне сообщалось о 403 случаях заболевания и 16 летальных исходах. В минувший четверг на Среднем Урале был побит рекорд суточной заболеваемости - COVID-19 заразились 418 свердловчан.

С картой распространения COVID-19 на Среднем Урале можно ознакомиться здесь.