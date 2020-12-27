Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

Более 45,3 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, свыше 1,7 млн - скончались. Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всём мире заразились более 80 млн человек. Более 45,3 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, свыше 1,7 млн - скончались.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 27 декабря, во всём мире выявлено 80 317 820 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в США (18 981 130), Индии (10 169 118) и Бразилии (7 465 806). Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции на вчерашний день, в России коронавирусом заболели 3 021 964 человека. Накануне в стране зафиксировали 29 258 случаев заражения. Замыкает первую пятёрку стран по числу подтверждённых диагнозов - Франция (2 607 688).

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 756 921 человек по всему миру. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (331 902), Бразилии (190 795) и Индии (147 343). Далее следуют Мексика (122 026) и Италия (71 620). В России от коронавируса умерли 54 226 человека (из них 567 скончались за прошлые сутки).

Во всём мире от коронавируса вылечились 45 386 589 человек. Лидерами по этому показателю стали Индия (9 740 108) и Бразилия (6 654 189) . В России, по данным федерального оперштаба, от коронавируса излечились 2 426 439 жителей страны - это третий показатель в мире. В том числе за последние сутки из больниц выписался 28 185 пациент. Далее следуют Турция (1 994 034) и Колумбия (1 444 041)

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 406 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших регистрируется в регионе пятый день подряд. Общее число заболевших свердловчан - 56 568.