За сутки ещё 409 свердловчан заразились коронавирусом

В Екатеринбурге за сутки заболели 195 человек. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 409 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших COVID-19 регистрируется в регионе шестой день подряд.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки заболели 195 человек.

Также случаи заражения выявлены среди жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Артинского городского округа, Богдановича, Берёзовского, Байкаловского района, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Сысертского городского округа, Сухого Лога, Североуральска, ЗАТО Свободный, Сосьвы, Слободо-Туринского района, Туринского, Талицкого городских округов и Шалинского городского округа.

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии - 56 977. Из них 49 303 человека уже выздоровели, в том числе 411 пациентов выписались из больниц региона за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч уральцев. Состояние 583 госпитализированных оценивается как тяжёлое. 221 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Зарегистрировано ещё 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 441.

Добавим, что накануне сообщалось о 406 случаях заболевания и 15 летальных исходах. В минувший четверг на Среднем Урале был побит рекорд суточной заболеваемости - COVID-19 заразились 418 свердловчан.