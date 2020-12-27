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27 декабря 2020, 13:21

Коронавирус унёс жизни ещё 17 свердловчан

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 1 441.

Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 1 441. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зарегистрировано ещё 17 смертей среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 на Среднем Урале достигло 1 441.

Информацию о 17 летальных исходах подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с инфекцией.

«Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 441», - говорится в сообщении регионального оперштаба. 

Накануне сообщалось о 15 жертвах заболевания.

В целом по России за сутки зафиксировано 552 смерти среди носителей инфекции. За всё время жертвами COVID-19 стали 54 778 россиян.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 409 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 400 заболевших регистрируется в регионе шестой день подряд.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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