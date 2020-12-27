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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 декабря 2020, 15:38

В Москве с 28 декабря стартует запись на вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

Пожилые москвичи смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря.

Пожилые москвичи смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Пожилые москвичи смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря. Об этом написал в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает», - говорится в опубликованной записи.

Ранее возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения одобрил Минздрав России. Безопасность препарата для пожилых людей подтвердил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь», - отметил столичный градоначальник.  

В Свердловской области запись на вакцинацию в тестовом режиме стартовала 22 декабря. Об этом объявил глава региона Евгений Куйвашев во время пресс-конференции. За несколько часов с начала записи, желание привиться от COVID-19 изъявили более 1000 человек.

По данным заместителя губернатора Павла Крекова, сейчас в регионе действует 19 пунктов вакцинации, в январе их будет не меньше 30. 

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