Более 500 заболевших в 15 свердловских муниципалитетах: данные о распространении COVID-19

Болеют COVID-19 или уже вылечились 3,8% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,5 тысячи, в Ирбите - за 500.

Всего в регионе 15 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. Среди них также:

Екатеринбург (31 365 заболевших),

Ревда (1 739),

Первоуральск (1 675),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 423),

Верхняя Пышма (1 348),

Берёзовский (1 263),

Серов (827),

Красноуфимск и Красноуфимский район (711),

Краснотурьинск (676),

Нижнесергинский район (639),

Реж (591),

Сухой Лог (557),

Асбест (545).

За последние сутки стало известно о 409 новых пациентах с коронавирусом. Более 400 заболевших COVID-19 регистрируется в регионе шестой день подряд. За последнюю неделю заболели почти 3 тысячи человек. Обще число инфицированных в регионе приблизилось к 57 тысячам. Болеют COVID-19 или уже вылечились 3,8% населения Свердловской области.