Более 500 заболевших в 15 свердловских муниципалитетах: данные о распространении COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,5 тысячи, в Ирбите - за 500.
Всего в регионе 15 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. Среди них также:
- Екатеринбург (31 365 заболевших),
- Ревда (1 739),
- Первоуральск (1 675),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 423),
- Верхняя Пышма (1 348),
- Берёзовский (1 263),
- Серов (827),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (711),
- Краснотурьинск (676),
- Нижнесергинский район (639),
- Реж (591),
- Сухой Лог (557),
- Асбест (545).
За последние сутки стало известно о 409 новых пациентах с коронавирусом. Более 400 заболевших COVID-19 регистрируется в регионе шестой день подряд. За последнюю неделю заболели почти 3 тысячи человек. Обще число инфицированных в регионе приблизилось к 57 тысячам. Болеют COVID-19 или уже вылечились 3,8% населения Свердловской области.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале