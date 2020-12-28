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28 декабря 2020, 07:15

Более 500 заболевших в 15 свердловских муниципалитетах: данные о распространении COVID-19

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Болеют COVID-19 или уже вылечились 3,8% населения Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные о распространении коронавирусной инфекции в Свердловской области. В Нижнем Тагиле число инфицированных перевалило за 3,5 тысячи, в Ирбите - за 500.

Всего в регионе 15 муниципалитетов, где выявлено 500 и более заразившихся. Среди них также:

  • Екатеринбург (31 365 заболевших),
  • Ревда (1 739),
  • Первоуральск (1 675),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 423),
  • Верхняя Пышма (1 348),
  • Берёзовский (1 263),
  • Серов (827),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (711),
  • Краснотурьинск (676),
  • Нижнесергинский район (639),
  • Реж (591),
  • Сухой Лог (557),
  • Асбест (545).

За последние сутки стало известно о 409 новых пациентах с коронавирусом. Более 400 заболевших COVID-19 регистрируется в регионе шестой день подряд. За последнюю неделю заболели почти 3 тысячи человек. Обще число инфицированных в регионе приблизилось к 57 тысячам. Болеют COVID-19 или уже вылечились 3,8% населения Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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