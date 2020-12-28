В Свердловской области подтвердили 404 случая коронавируса за сутки

За всё время пандемии ковидом заболел 57 381 свердловчанин. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 404 жителя Свердловской области получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют на протяжении недели.

Сегодня диагноз лабораторно подтвердился у 202 екатеринбуржцев. Также вирус подхватили жители Асбеста, Артинского и Ачитского ГО, Богдановича, Белоярского и Березовского ГО Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Качканара, Кировградского ГО, Краснотурьинска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянского ГО, Нижней Салды, Новой Ляли, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского и Режевского ГО, Среднеуральска, Сысерти и Сысертского ГО, Сухого Лога, Тавды, Талицкого ГО и Тугулыма.

За всё время пандемии ковидом заболел 57 381 свердловчанин.

Как передаёт региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, в настоящее время в тяжёлом состоянии находится 581 пациент, в среднем - 3 371 человек.

Врачи выписали ещё 407 переболевших. Всего из больниц вышли уже 49 710 уральцев.

Кроме того, сегодня стало известно ещё о 16 случаях смерти от коронавируса. За всё время это заболевание унесло жизни 1 457 инфицированных.

Напомним, накануне на Среднем Урале ковид подтвердился у 409 человек. Максимальный показатель суточной заболеваемости на сегодняшний день составляет 418 случаев (зафиксирован 24 декабря).

Читайте также:

Более 500 заболевших в 15 свердловских муниципалитетах: данные о распространении COVID-19.