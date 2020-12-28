Ещё 27 787 россиян заболели ковидом

Снижение суточной заболеваемости ковидом в стране регистрируют второй день подряд. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России обнаружили ещё 27 787 инфицированных коронавирусом. Это почти на 500 случаев заражения меньше, чем было выявлено сутками ранее.

Снижение суточной заболеваемости ковидом в стране регистрируют второй день подряд. Накануне число выявленных заболевших снизилось на тысячу.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, заразившихся зафиксировали в 84 регионах страны. В Москве подтвердили 6 253 диагноза, в Санкт-Петербурге - 3 748, в Московской области - 1 606. В остальных субъектах РФ обнаружено менее 1000 инфицированных, в том числе и в Свердловской области (404).

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 3 078 035 россиян. Из них 2 471 309 человек уже справились с болезнью, а 55 265 - скончались. За последние сутки выздоровели 20 480 человек, умерли - 487.

Фото: стопкоронавирус.рф