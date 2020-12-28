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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 декабря 2020, 13:29

На Среднем Урале задокументировали ещё 16 случаев смерти от COVID-19

скорая

Ежедневно с начала декабря на Среднем Урале подтверждаются смерти 10 и более ковид-пациентов. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области не стало ещё 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего от этого заболевания скончались уже 1 457 уральцев.

О числе зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 отчитались региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией.

Ежедневно с начала декабря на Среднем Урале подтверждаются смерти 10 и более ковид-пациентов. Всего с начала месяца болезнь унесла жизни более 400 человек, то есть почти треть умерших от коронавируса свердловчан пришлась на декабрь.

Добавим, в целом по стране сегодня зафиксировали 487 умерших. С начала пандемии её жертвами стали 55 265 россиян.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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