На Среднем Урале задокументировали ещё 16 случаев смерти от COVID-19

В Свердловской области не стало ещё 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего от этого заболевания скончались уже 1 457 уральцев.
О числе зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 отчитались региональный и федеральный оперштабы по борьбе с инфекцией.
Ежедневно с начала декабря на Среднем Урале подтверждаются смерти 10 и более ковид-пациентов. Всего с начала месяца болезнь унесла жизни более 400 человек, то есть почти треть умерших от коронавируса свердловчан пришлась на декабрь.
Добавим, в целом по стране сегодня зафиксировали 487 умерших. С начала пандемии её жертвами стали 55 265 россиян.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале