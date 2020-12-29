Сухой Лог обошёл Реж по числу заболевших коронавирусом

За последние сутки в Сухом Логе выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Этот город стал вторым в Свердловской области после Екатеринбурга по числу обнаруженных за один день заболевших.
Такое существенное прибавление инфицированных привело к тому, что муниципалитет поднялся с 13-й на 12-ю строчку в антирейтинге свердловских городов с наибольшим количеством заболевших, обойдя Реж. В Сухом Логе с начала пандемии подтвердили уже 596 случаев инфицированния, а в Реже - 592.
В тройке лидеров по общему числу пациентов с ковид по-прежнему находятся Екатеринбург (31 567), Нижний Тагил (3 534) и Ревда (1 739), следует из данных распространения коронавируса, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале