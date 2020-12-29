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29 декабря 2020, 08:37

Сухой Лог обошёл Реж по числу заболевших коронавирусом

коронавирус в Свердловской области

В тройке лидеров среди свердловских городов по числу пациентов с ковид - Екатеринбург (31 567), Нижний Тагил (3 534) и Ревда (1 739). Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в Сухом Логе выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Этот город стал вторым в Свердловской области после Екатеринбурга по числу обнаруженных за один день заболевших.

Такое существенное прибавление инфицированных привело к тому, что муниципалитет поднялся с 13-й на 12-ю строчку в антирейтинге свердловских городов с наибольшим количеством заболевших, обойдя Реж. В Сухом Логе с начала пандемии подтвердили уже 596 случаев инфицированния, а в Реже - 592.

В тройке лидеров по общему числу пациентов с ковид по-прежнему находятся Екатеринбург (31 567), Нижний Тагил (3 534) и Ревда (1 739), следует из данных распространения коронавируса, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

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