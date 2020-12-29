В свердловском минздраве назвали условия, при которых ковид-пациентам требуется госпитализация

Названы критерии оценки состояния больного коронавирусом, помогающие определить, нужно ли его госпитализировать. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило методические рекомендации о работе кол-центров, записывающих пациентов с COVID-19 на приём к врачу. В документе описываются критерии оценки состояния больного, помогающие определить, нужно ли его госпитализировать.

Если человек обратился в кол-центр за консультацией по лечению, оператор опрашивает его и оценивает его состояние по таким параметрам, как возраст, температура тела, наличие хронических заболеваний, одышки, длительность симптомов, обращение к врачу ранее, наличие лабораторно подтверждённого COVID-19. Каждый из критериев оценивается в баллах по представленной ниже схеме.

Фото: документ

При 7 баллах и более пациенту требуется экстренная госпитализация (группа А), при 4-6 - госпитализация (группа В), а при 3 и менее (группа С) - достаточно амбулаторного лечения. Количество баллов определяет приоритетность медицинского обслуживания пациентов: под вызовы группы А резервируется не менее 50% временных интервалов записи, под группу В - не менее 30%, под группу С - остальное время.

Вызовы, связанные и оформлением и не требующие консультации по лечению, группируются в отдельную запись. С такими обращениями работают специализирующиеся на этом сотрудники.

В приказе, опубликованном на сайте минздрава, также сказано, что время ожидания ответа оператора кол-центра не должно превышать 1 минуту, однако "при значительном росте количества обращений" это время может увеличиться.

Напомним, в начале декабря на Среднем Уралезаработала единая круглосуточная телефонная линия для вопросов, связанных с коронавирусом. Позвонить на неё можно, набрав бесплатный номер 122.

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