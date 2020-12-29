Стал известен график работы свердловской службы крови в предпраздничные и праздничные дни

Стал известен график работы свердловской службы крови в предпраздничные и праздничные дни. Фото: Александр Исаков.

Служба крови Свердловской области опубликовала график работы в предпраздничные дни и новогодние каникулы.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе учреждения, последним приёмным днём в этом году станет 30 декабря (с 8:00 до 13:00). Также свердловчане смогут посетить областную службу крови в разгар новогодних каникул – 5 января (с 8:00 до 13:00).

Донорам необходимо помнить, что за 48 часов до предполагаемой донации алкоголь употреблять нельзя.

Изданию уточнили, что 5 января также будет осуществляться приём доноров плазмы крови от переболевших коронавирусом. Процедура донации занимает около 40 минут. Доноры (мужчины до 55 лет) на этот день уже вызваны.

"Нормативными документами РФ переливания плазмы от женщин запрещены. Из-за HLA-антител, содержащихся в крови женщин. При переливании они могут спровоцировать осложнение состояния реципиентов вплоть до летального исхода", – заявили в пресс-службе станции.

Отмечается, что с 28 декабря по 10 января учреждение временно приостанавливает оказание медицинских услуг. Служба крови начнёт работать в штатном режиме с 11 января.