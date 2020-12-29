Евгений Куйвашев обсудил с экспертным сообществом прививочную кампанию от COVID-19

Евгений Куйвашев обсудил прививочную кампанию от COVID-19 с экспертным сообществом. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил организацию прививочной кампании от коронавируса на территории региона со специалистами сферы здравоохранения. Кроме того, на встрече обсуждалось применение уральского препарата "Триазавирин".

"Противодействуя коронавирусу, мы не должны снижать внимания к оказанию плановой медицинской помощи. Сегодня у нас для этого есть все возможности. Следующий момент – это проведение массовой прививочной кампании против коронавируса. Хотел бы услышать, как вы оцениваете темпы вакцинации и её влияние на снижение заболеваемости", – обратился губернатор к участникам встречи.

Замгубернатора Павел Креков напомнил, что массовая вакцинация населения запланирована на начало 2021 года. Сейчас прививки ставят медработникам, педагогам и правоохранителям. В городах Среднего Урала развёрнуто 19 прививочных пунктов, которые обеспечены всем необходимым для хранения вакцины оборудованием. К началу массовой вакцинации число пунктов увеличат до 76.

В свою очередь, главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Свердловской области Марина Холманских отметила, что медработники региона возлагают на прививочную кампанию большие надежды как на эффективный способ контроля за инфекциями.

Кроме того, на совещании обсуждалось применение уральского противовирусного препарата "Триазавирин" для борьбы с COVID-19. Ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун заявила, что на базе екатеринбургской ГКБ №14 препарат исследовали по двум направлениям: для профилактики коронавируса и лечения болезни в лёгкой форме.

"Препарат показал высокую профилактическую активность, эффективность и безопасность. Сейчас готовятся отчёты, которые мы будем отправлять в Москву", - передаёт слова Ольги Ковтун департамент информполитики Свердловской области.

Сегодня минздрав Свердловской области выпустил приказ об организации предварительной записи на вакцинацию от коронавируса через сайты медучреждений. Запись должна стартовать с 1 января 2021 года.

Отметим, что старт записи на прививку в тестовом режиме был дан в Свердловской области главой региона Евгением Куйвашевым во время его пресс-конференции, 22 декабря. "Облгазета" также ранее рассказывала, как свердловчанам можно записаться на прививку от коронавируса.