Названы неблагополучные по ОРВИ и пневмонии свердловские города

На прошлой неделе 19,5 тыс. свердловчан подхватили ОРВИ. Фото: Александр Исаков.

На прошлой неделе 19,5 тыс. свердловчан подхватили ОРВИ, что на 16,2% ниже уровня эпидпорога по совокупному населению. При этом в девяти муниципалитетах региона сложилась неблагоприятная обстановка по заболеваемости.

Речь идёт о Богдановиче, Реже, Староуткинске, Полевском, посёлке Уральском, Серове, Ревде, Кировграде и Нижней Туре. Показатель заболеваемости там в 1,5 и более раза выше среднеобластного.

Что касается Екатеринбурга, то здесь число заболевших ОРВИ за неделю превысило 14,6 тыс. Это на 0,9% превышает уровень эпидпорога. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в уральской столице снизилась на 13,7%, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Число заболевших внебольничной пневмонией сохранилось на уровне предыдущих семи дней, оно составило 3,7 тыс. Неблагополучными по этому заболеванию названы Рефтинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Среднеуральск, Дегтярск, Первоуральск, Каменский городской округ, Нижние Серги, Верхняя Пышма и Верхняя Салда. В Екатеринбурге пневмонией за неделю заболели 1,2 тыс. человек. Уровень предыдущей недели превышен на 15%.