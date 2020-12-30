Более 600 заболевших коронавирусом уже в 13 муниципалитетах Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Число инфицированных достигло 600 в Реже и Сухом Логе.
Всего в регионе 13 территорий, где выявлено более 600 заболевших COVID-19. Рейтинг городов-лидеров выглядит следующим образом:
- Екатеринбург (31 729),
- Нижний Тагил (3 552),
- Первоуральск (1 729),
- Ревда (1 706),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 461),
- Верхняя Пышма (1 362),
- Берёзовский (1 269),
- Серов (834),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (736),
- Краснотурьинск (684),
- Нижнесергинский район (644),
- Реж (603),
- Сухой Лог (600).
Накануне стало известно о 401 новом заболевшем коронавирусом. Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Общее число инфицированных приближается к 58 тысячам. Известно, что из больниц выписались по выздоровлению 50 тысяч уральцев.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале