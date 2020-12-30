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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 декабря 2020, 07:15

Более 600 заболевших коронавирусом уже в 13 муниципалитетах Свердловской области

Дед Мороз едет в маске

Всего в регионе 13 территорий, где выявлено более 600 заболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Число инфицированных достигло 600 в Реже и Сухом Логе.

Всего в регионе 13 территорий, где выявлено более 600 заболевших COVID-19. Рейтинг городов-лидеров выглядит следующим образом:

  • Екатеринбург (31 729),
  • Нижний Тагил (3 552),
  • Первоуральск (1 729),
  • Ревда (1 706),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 461),
  • Верхняя Пышма (1 362),
  • Берёзовский (1 269),
  • Серов (834),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (736),
  • Краснотурьинск (684),
  • Нижнесергинский район (644),
  • Реж (603),
  • Сухой Лог (600).

Накануне стало известно о 401 новом заболевшем коронавирусом. Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Общее число инфицированных приближается к 58 тысячам. Известно, что из больниц выписались по выздоровлению 50 тысяч уральцев.

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Областная газета Свердловской области

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