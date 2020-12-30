Более 600 заболевших коронавирусом уже в 13 муниципалитетах Свердловской области

Всего в регионе 13 территорий, где выявлено более 600 заболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Число инфицированных достигло 600 в Реже и Сухом Логе.

Всего в регионе 13 территорий, где выявлено более 600 заболевших COVID-19. Рейтинг городов-лидеров выглядит следующим образом:

Екатеринбург (31 729),

Нижний Тагил (3 552),

Первоуральск (1 729),

Ревда (1 706),

Каменск-Уральский и Каменский район (1 461),

Верхняя Пышма (1 362),

Берёзовский (1 269),

Серов (834),

Красноуфимск и Красноуфимский район (736),

Краснотурьинск (684),

Нижнесергинский район (644),

Реж (603),

Сухой Лог (600).

Накануне стало известно о 401 новом заболевшем коронавирусом. Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Общее число инфицированных приближается к 58 тысячам. Известно, что из больниц выписались по выздоровлению 50 тысяч уральцев.