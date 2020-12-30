За сутки в Свердловской области выявили 406 случаев коронавируса

За сутки в Свердловской области выявили 406 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 406 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 58 188 свердловчан.

Из них 50 524 уже выздоровели, в том числе 409 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более шести тысяч граждан. Состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 295 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 491.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+141), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Накануне стало известно ещё о 401 новом заболевшем.

Добавим, Средний Урал уже получил 8 050 доз вакцины от коронавируса. В первые три месяца 2021 года в регион поступит ещё около 700 тыс. доз.

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