Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
30 декабря 2020, 12:47

За сутки в Свердловской области выявили 406 случаев коронавируса

коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 406 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 406 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 58 188 свердловчан.

Из них 50 524 уже выздоровели, в том числе 409 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются более шести тысяч граждан. Состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 295 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 491.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+141), Алапаевска, Асбеста, Берёзовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сухого Лога и других муниципалитетов.

Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Накануне стало известно ещё о 401 новом заболевшем.

Добавим, Средний Урал уже получил 8 050 доз вакцины от коронавируса. В первые три месяца 2021 года в регион поступит ещё около 700 тыс. доз.

Читайте также:

На Среднем Урале выросло число пациентов с COVID-19 старше 50 лет.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2020, 15:36 / Общество
«Помогали» сдать на права: в Екатеринбурге пойдут под суд автоинспекторы и инструкторы автошкол
30.12.2020, 15:31 / Экономика
За пять лет количество малоимущих свердловчан сократилось на 45 тысяч
30.12.2020, 15:06 / Политика
Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством
30.12.2020, 15:02 / Общество
В Екатеринбурге у Храма-на-Крови стартовал фестиваль «Вифлеемская звезда». Фото
30.12.2020, 14:31 / Общество
Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей