В России за сутки выявили более 26,5 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 26,5 тысячи случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России выявлено 26 513 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число диагнозов COVID-19 с начала пандемии достигло 3 131 550.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 5 105. Свердловская область находится на пятой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 406 человек.

Фото: федеральный оперштаб

За последние сутки из российских больниц было выписано 29 235 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 525 418.

Фото: федеральный оперштаб

Также за сутки зафиксировано 599 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 56 426 человек.