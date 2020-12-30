Приюты для «утомлённых вином»: какими будут новые вытрезвители в России?

Захотят ли владельцы частно-государственных вытрезвителей принимать сомнительных и маргинальных личностей – большой вопрос. Фото: Павел Ворожцов

В 2021 году в России вступает в силу закон о возрождении вытрезвителей, которые ранее существовали в нашей стране. Соответствующий указ в конце декабря подписал Президент России Владимир Путин. Рассказываем, какими будут новые вытрезвители, сколько будет стоить пребывание в них и чем оно может обернуться для человека.

Назад в СССР?

Первые «приюты по вытрезвлению» появились в стране ещё в начале прошлого века. После революции стало не до них, но в начале 1930-х вытрезвители снова начали действовать: сначала они подчинялись Народному комиссариату здравоохранения СССР, а с 1940 года – Наркомату внутренних дел (потом – МВД).

В начале 1980-х, прозванных «запойными», мне приходилось бывать в вытрезвителях Свердловска и области в качестве журналиста. Зрелище было не для слабонервных. Невменяемые и агрессивные от чрезмерных доз алкоголя мужики кидались на милиционеров с кулаками, матерились, устраивали драки с товарищами по несчастью. Особенно тяжко приходилось фельдшерам, в большинстве женщинам. Пьяных осматривали, отправляли под душ и отсыпаться. А поутру, когда они просыпались, им выписывали квитанцию на оплату услуг – от 10 до 25 рублей, и отпускали восвояси. Кто-то шёл домой, кто-то – на работу, кто-то – в ближайший магазин, опохмеляться.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ежегодно в медвытрезвители страны доставлялось от 2,5 до 5 миллионов человек. Спрос на услугу, что называется, имелся. Однако в 2010 году Дмитрий Медведев, бывший в ту пору Президентом России, издал указ, в котором признал функцию правоохранительных органов по организации работы медвытрезвителей «несвойственной и избыточной» и распорядился передать их в лоно медицины до 1 января 2012 года.

В итоге вытрезвители повсеместно ликвидировали. А сейчас вот снова решили вернуть их.

Кстати Главный эпатажник страны – депутат Государственной думы, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский – предложил назвать вытрезвители «приютами для уставших». Что ж, опрокидывать рюмку за рюмкой или стакан за стаканом, возможно, сродни тяжёлому физическому труду. Но, наверное, точнее будет назвать их «приютами для утомлённых вином» – по аналогии с царскими временами и с книгой Александра Ушакова «Утомлённые вином».

Посчитали, прослезились

По данным, приведённым авторами законопроекта, ежегодно опьянение становится причиной смерти более 50 тысяч человек, в основном трудоспособного возраста, из них от переохлаждения погибает 8–10 тысяч. Полицейские в ходе патрулирования выявляют за год в общественных местах около миллиона граждан под градусом или под кайфом. Причём каждый пятый не может самостоятельно передвигаться и не понимает, где он и что с ним.

Неуклонно растёт, по данным МВД, и число преступлений, совершённых лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения – ежегодный прирост колеблется на уровне 35 процентов. Жертвами преступников беспомощные от опьянения граждане тоже становятся часто. В общем, причин для возрождения вытрезвителей достаточно.

Сейчас опьяневшего человека, который буянит на публике, не может идти, падает, окружающие тоже без внимания не оставляют – как правило, вызывают полицию или скорую помощь. На этот счёт существует инструкция, утверждённая совместным приказом Министерства здравоохранения России и МВД, которая регламентирует порядок доставления таких лиц по назначению. Куда?

– Если у находящегося в неадекватном состоянии человека нет травм и других проблем, требующих вмешательства медиков, то патруль доставляет его в территориальное управление внутренних дел, где он находится, пока не протрезвеет, – комментирует «Облгазете» руководитель пресс-службы областного полицейского главка, полковник Валерий Горелых. – На человека заводится административное дело о нахождении в общественном месте в состоянии опьянения, выписывается штраф.

Когда же у полиции нет претензий к пьяному, но есть подозрение, что он нуждается в медицинской помощи, то вызывают скорую, которая везёт человека в больницу.

– Человека осматривают и, если нет показаний для госпитализации, оставляют в приёмном покое, – объясняет главный врач Свердловской областной наркологической больницы Антон Поддубный. – На улицу в таком состоянии не выставишь: упадёт, замёрзнет, ограбят или изобьют. Устраиваются бедолаги в каком-нибудь укромном уголке и пережидают, пока опьянение не спадет. Конечно, это непорядок, так что учреждения наподобие домов временного пребывания необходимы. Медицинские учреждения не должны заниматься людьми, которые не больны, а опьянение – не болезнь. Опьяневшему человеку, который сам не способен добраться до дому, требуется койка, одеяло и присмотр.

Голый расчёт

В сопроводительном письме к новому закону есть замечательная фраза: «Для реализации данного федерального закона не потребуется дополнительного финансирования из федерального бюджета». Все расходы, по мысли разработчиков, лягут на местные бюджеты и на клиентов специализированных учреждений, создать которые предстоит органам государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления. Когда появятся вытрезвители, а значит, в полной мере заработает новый закон – неизвестно. Это могут быть как бюджетные учреждения, так и организации государственно-частного или муниципально-частного партнёрства. Иначе говоря, в сферу отрезвления приглашаются инвесторы. Станет ли этот бизнес прибыльным?

В советскую пору вытрезвители содержались за счёт бюджета. И обходились они, по данным статистики, в кругленькую сумму – от 5 до 11 млн рублей в год, в зависимости от численности населения и степени его алкоголизации. Как заявил в ходе обсуждения законопроекта председатель комитета Государственной думы по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, ночь пребывания в вытрезвителе обойдётся клиенту в полторы-две тысячи рублей. Но это в среднем: предельную стоимость предстоит установить Правительству России. Ориентируясь на неё, составят прейскурант и в регионах. При этом вопросы, кого будут принимать в новомодные вытрезвители и как собираются брать деньги с неимущих, пока остаются открытыми.

Параллельно с восстановлением вытрезвителей вносятся изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции», по которому полицейские наделяются правом принудительно доставлять в вытрезвитель граждан в состоянии опьянения, утративших способность передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке. То есть человека принудительно отправят в вытрезвитель, а потом возьмут с него деньги. Такие новшества явно вызовут недовольства в обществе, и пояснение, что это будут делать «на основании медицинского освидетельствования», вряд ли изменит настрой людей.

Есть и ещё один риск. В советскую пору о «визите» в вытрезвитель сообщали в трудовой коллектив, за чем следовала проработка на собрании, лишение премии, исключение из очереди на квартиру. Чем аукнется «обработка персональных данных» в современных спецучреждениях, пока можно только гадать. К примеру, попадание в вытрезвитель вполне пригодно, чтобы шантажировать человека, который дорожит своей репутацией. Всё это наталкивает на вопрос, а точно ли нужно восстанавливать вытрезвители?

– Риск нарушения прав человека, конечно, существует, – говорит Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Но в моем понимании самое важное – право на жизнь. И нам необходимо создать место, где человек, ставший из-за опьянения беспомощным, сможет укрыться от потенциальной опасности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».