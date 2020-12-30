В свердловском перинатальном центре родился 50-тысячный ребёнок. Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.

В Екатеринбурге в областном перинатальном центре ОДКБ родился 50-тысячный ребёнок. Малыш появился на свет в 7:35.

Значимое событие произошло буквально через неделю после 10-летнего юбилея перинатального центра.

Счастливой мамой стала жительницей Нижнего Тагила. Она родила девочку весом 4 килограмма 160 граммов. Мама и новорождённая чувствуют себя хорошо. Дома к встрече готовится старшая сестрёнка, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Ежедневно в центре на свет появляется в среднем 15 малышей.

Добавим, в екатеринбургских роддомах (ул. Комвузовская, 3 и ул. Дагестанская, 3) вновь организована праздничная выписка новорождённых. 31 декабря, 1 и 2 января малышей будут отправлять домой в новогодних колпачках и носочках.

Напомним, ранее минздрав Свердловской области опубликовал план-график закрытия роддомов в 2021 году. Такие меры связаны с плановой дезинфекцией и носят временный характер.