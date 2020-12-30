Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей

Закон предусматривает создание в регионах медицинских вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий создавать в регионах платные медицинские вытрезвители. Нововведение вступит в силу с 1 января.

Соответствующий федеральный закон об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Закон предусматривает создание в регионах медицинских вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Это позволит взимать плату с людей, оказавшихся в подобных учреждениях. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется Правительство РФ.

Кроме того, российский лидер подписал ещё один закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.

Ранее правоохранители могли отвозить нетрезвых граждан, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, только в медицинские учреждения.

Напомним, ранеезакон о возобновлении работы вытрезвителей приняла Государственная дума РФ.

По словам одного из авторов законопроекта, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, в регионах вновь появляются специализированные организации для оказания помощи людям в состоянии опьянения. При этом там, где они открылись, «пьяная» преступность снизилась в среднем на 16%. Положительный опыт регионов предлагается распространить на всю страну.

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