Почему здоровье не железное? Причиной плохого самочувствия и многих заболеваний является дефицит железа

Залог хорошего настроения - нормальный уровень железа в крови. Фото: Галина Соловьёва

Уверена, что многим знакома ситуация, когда самочувствие неважное, но видимых причин для этого нет. Человек почти здоров, но его постоянно мучают слабость и головная боль, руки и ноги вечно холодные, а стоит чуть ускорить шаг, как сразу одолевает одышка. Все перечисленные неприятности с большой долей вероятности указывают на дефицит железа в организме, которым, по статистике, страдает треть населения планеты.

Важный элемент

Железо является одним из важнейших микроэлементов, от которых зависит жизнедеятельность человеческого организма. Именно железо способствует образованию эритроцитов и определяет уровень гемоглобина, отвечающего за насыщение кислородом крови и всего организма. Входит железо и в состав мышечного белка миоглобина и некоторых важных ферментов. Недостаток железа в организме неизбежно приводит к гипоксии, которая вызывает одышку, быструю утомляемость, вялость, головокружение и прочие признаки недомогания.

К сожалению, не все и не всегда относятся к таким симптомам серьёзно, списывают плохое самочувствие на переутомление, стресс, магнитные бури. Между тем если не принять меры к повышению уровня железа в организме, то его нехватка может привести к развитию железодефицитной анемии - заболевания, чреватого весьма печальными последствиями. Поэтому так важно следить за своим здоровьем и не пропускать тревожные сигналы, которые подаёт организм.

Существует электронный образовательный ресурс Take Iron Seriusly, в который входит программа "Слушай своё тело", помогающая человеку заметить у себя первые признаки дефицита железа и узнать, не пора ли обращаться к врачу.

Признаки дефицита железа следующие:

ощущение сильной усталости;

бледность кожных покровов;

одышка;

головные боли и головокружение;

учащённое сердцебиение;

сухость кожи и волос;

ломкость ногтей;

боль в ногах и подёргивание мышц.

При значительном дефиците железа возможно появление странных ощущений - боли в языке, желание есть мел, грызть лёд и т.п.

Разумеется, перечисленные выше симптомы могут быть вызваны и другими причинами, кроме железодефицита. Поэтому не торопитесь ставить себе диагноз, а лучше обратитесь к врачу. Он назначит вам необходимые обследования, и в первую очередь - клинический анализ крови.

Анемия - это серьёзно

Как мы уже сказали, если вовремя не восполнить дефицит железа, он может привести к железодефицитной анемии. Этот синдром с достаточно серьёзными последствиями распространён широко. По статистике, железодефицитной анемией страдает около 50 процентов детей, 15 процентов женщин репродуктивного возраста и около двух процентов мужчин.

В группу риска входят те, кто по каким-либо причинам теряет много крови, тратит много энергии, неполноценно или однообразно питается:

- беременные и кормящие женщины;

- доноры;

- спортсмены;

- вегетарианцы.

К железодефицитной анемии могут привести и заболевания, связанные с регулярными кровопотерями, например, язва или геморрой. Если вы входите в группу риска, то вам необходим постоянный контроль крови. Дело в том, что низкий уровень железа не идентичен железодефицитной анемии: первый может быть предвестником второй, а может и не быть. Точный ответ даёт лишь анализ крови, в ходе которого определяют следующие показатели:

• концентрацию гемоглобина;

• сывороточный ферритин, который позволяет определить запасы железа в организме;

• насыщение трансферрина (НТЖ), показывающее, какое количество накопленного в организме железа может использоваться для формирования новых эритроцитов.

Необходимая добавка

Согласно российским исследованиям, суточная потребность в железе у всех разная:

у детей – 4-18 мг;

у мужчин – 10 мг;

у женщин – 18 мг;

у женщин во второй половине беременности – 33 мг.

Но проблема в том, что за сутки из пищи усваивается лишь 2-2,5 мг железа. Исследования показывают, что дефицит железа имеют от 37 до 61 процента пациентов с хронической сердечной недостаточностью, от 24 до 85 процентов пациентов - с хронической болезнью почек и от 13 до 90 процентов пациентов - с воспалительным заболеванием кишечника. Эти сами по себе опасные заболевания усугубляются дефицитом железа, что может привести к летальному исходу.

Если у вас обнаружили дефицит железа, следует увеличить содержание белка в суточном рационе на 10-20 процентов по сравнению с физиологической нормой. При этом преобладать должны белки животного происхождения. Это говядина, телятина, баранина, печень, рыба, творог. Чтобы мясо, субпродукты и рыба лучше усваивались, их нужно сочетать с овощами. Источником железа также являются бобовые, семена тыквы и кунжута, грецкие орехи, цельнозерновые крупы, свёкла, салаты, петрушка. Богаты железом яблоки, виноград, крыжовник, инжир, абрикосы, персики. А вот кофе и чай, молоко и молочные продукты препятствуют усвоению железа организмом.

Менеджмент крови

Хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта, суставов могут потребовать хирургического вмешательства. К сожалению, всё чаще в наши дни противопоказанием к проведению операции становится дефицит железа, а тем более железодефицитная анемия. Актуальна эта проблема также для акушерства и гинекологии. Поэтому подготовка к операции или родам зачастую начинается с ликвидации дефицита железа в организме. Недавно в нашей стране провели научное исследование, посвящённое оценке потенциальных социально-экономических выгод предоперационной подготовки пациентов с дефицитом железа.

- Периоперационная анемия является очень серьёзной проблемой для российского здравоохранения, - комментирует результаты исследования директор Института экономики здравоохранения НИУ Высшая школа экономики Лариса Попович. - Наши расчёты показывают, что суммарные потери общества в связи с периоперационной анемией в России всего лишь в нескольких сегментах медицинской практики (колопроктология, сердечно-сосудистая хирургия, эндопротезирование, акушерство) в метрике потерянных лет жизни в России превышают 400 тысяч лет и стоят государству более 200 миллиардов рублей в год в монетарном эквиваленте. Очевидно, что расчёты по всему объёму оперативной деятельности существенно увеличат эти показатели. На этом фоне понятен нарастающий интерес российского медицинского сообщества, включая организаторов здравоохранения, к концепции Менеджмента крови пациента. Социально-экономические выгоды для России от работающей системы МКП могут существенно превысить те затраты, которые будут необходимы для его внедрения в национальную практику оказания медицинской помощи.

Менеджмент крови пациента представляет собой комплекс мер для оптимизации результатов лечения за счёт изменения подхода к клиническому ведению пациентов и сохранению крови пациента. Своевременное лечение железодефицита и анемии у пациента перед хирургическим лечением и перед родами гарантирует лучший клинический исход, сокращает использование медицинских ресурсов, включая донорские компоненты крови. Не менее остро стоит и проблема послеоперационной анемии. Как подчёркивает президент Национальной ассоциации специалистов Менеджмента крови пациента, профессор Татьяна Фёдорова, в России ежегодно проводится около 10 миллионов хирургических вмешательств. При этом до 40 процентов пациентов имеют дефицит железа и предоперационную анемию. Это в несколько раз увеличивает потенциальные неблагоприятные риски как в ходе операции, так и в послеоперационном периоде.

- Наиболее высока частота дефицита железа и анемии у женщин репродуктивного возраста с гинекологическими заболеваниями, при беременности, что приводит к снижению репродуктивной функции и худшим исходам беременности, - говорит Татьяна Фёдорова. - Поэтому в концепции Менеджмента крови пациента компенсации анемии в периоперационный и предродовый периоды отведено особо значимое место. Исследования и практика последних лет показали, что рациональное и своевременное лечение дефицита железа и анемии в периоперационный и предродовой период позволяет избежать или минимизировать трансфузии донорских компонентов крови. Это способствует снижению частоты инфекционно-воспалительных осложнений, сокращает время пребывания в стационаре, улучшает качество оказанной медицинской помощи.

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