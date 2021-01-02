В областном правительстве рассказали, что будет сделано в Год медика

Нагрузка на медиков в прошлом году серьёзно возросла. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартовал Год медицинского работника. О том, как он пройдёт, рассказали заместитель губернатора региона Павел Креков и министр здравоохранения Андрей Карлов.

– Важно то, что следующий год будет Годом медицинского работника, а не «годом врача», например. Потому что работа в медицине — командная. Здесь главного нет: врач, медсестра, водитель скорой, администратор — все работают в единой связке, – объясняет Андрей Карлов.

В минувшем году мы осознали важность работы медиков. Уровень оплаты их труда стал выше, на Среднем Урале рассчитывают сохранить тенденцию. В том числе власти планируют обратить пристальное внимание на работников, которые не сталкиваются напрямую с коронавирусом: Павел Креков подчёркивает – нагрузка на них также возросла. В будущем году в Свердловской области появится система грантовой поддержки для отдельных групп специалистов.

Должна новая программа облегчить ещё одну проблему – кадровую. Павел Креков рассказал, что большое внимание будет уделено поднятию престижа медицинских профессий. Так, в свердловских школах появятся медицинские классы, планируется строительство домов, в которых медработники получат квартиры.

Ещё одно направление работы – реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Деньги на неё будут выделять как федеральные власти, так и региональные. Планируется модернизация поликлиник и ФАПов. В больницах появится новое оборудование – компьютерные томографы, ангиографы.

Появятся в регионе и новые объекты – небольшие многофункциональные медицинские госпитали (подобный уже был открыт по инициативе предпринимателя Олега Дерипаски в начале декабря в Краснотурьинске), многопрофильное медицинское учреждение на базе бывшей больницы скорой помощи в Екатеринбурге и другие.

Напомним, о том, что 2021 год станет Годом медицинского работника, губернатор Евгений Куйвашев заявил 23 декабря во время новогоднего приёма общественности. Министр Андрей Карлов рассказал, что в ближайшее время программа тематического года будет опубликована в открытом доступе.

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